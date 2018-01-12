Telefonunuzun Recovery Mode’una geçebilmesi için, öncelikle Lenovo P2 Bootloader Mode’a girme adımlarını gerçekleştirmesi gerek.

Lenovo P2 Bootloader Mode’a Girme

İlk önce Lenovo P2’yi kapatmak için Güç tuşundan yardım alın.

Telefonunuz kapandıktan sonra, Güç + Ses yükseltme tuşlarına basılı tutarak birkaç saniye bekleyin.

Karşınıza gelen menüde, Ses tuşları ile seçim yapabilir ve bunları onaylamak için ise Güç tuşuna basabilirsiniz.

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