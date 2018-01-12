Telefonunuzu Bootloader Mode’una aldıktan sonra, Lenovo P2 Recovery Mode’a girme işlemine başlayabilirsiniz.

Lenovo P2 Recovery Mode’a Girme

Öncelikle telefonunuzu nasıl Bootloader Mode’una geçirebileceğinizi öğrenmek için buraya basın.

Ardından, Ses kısma tuşunu kullanarak Recovery Mode yazan seçeneğin üzerine gelerek Güç tuşuna basın.

Eğer yapmak istediğiniz bir işlem yok ise, reboot system now diyerek telefonunuzun yeniden açılmasını sağlayabilirsiniz. Bu arada konu hakkında sormak istediğiniz sorular var ise, forum sayfamızı kullanarak uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.