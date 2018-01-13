Huawei Mate 10, Mate 10 Pro ve Mate 10 Lite root rehberi ile karşınızdayız. Huawei’nin güncel Mate 10, Mate 10 Pro veya Mate 10 Lite akıllı telefonlarından birisine sahipseniz; cihazınızda ileri düzey özelleştirmeler gerçekleştirmek ve bazı özel araçlardan yararlanmak istiyorsanız öncelikle root atmanız gerekecek. Root erişimini sağlamadan önce ise bootloader kilidi kaldırmanız lazım.

Ele alacağımız işlemlerin çeşitli riskler içerdiğini (bootloop, softbrick gibi), garantiyi sonlandırdığını ve işlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinize ait olduğunu ifade edelim.

Huawei Mate 10, Mate 10 Pro ve Mate 10 Lite Root Rehberi

Hazırlık

Akıllı telefonunuzu şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin. Yedekleme için bu rehberdeki uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz.

rehberdeki uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz. Parmak izi gibi güvenlik sistemlerini ve şifrelemeyi kaldırın.

Developer Options menüsünü ve bu menü altındaki USB Debugging ile OEM Unlock seçeneklerini etkinleştirin.

menüsünü ve bu menü altındaki ile seçeneklerini etkinleştirin. Huawei USB sürücülerini bilgisayarınıza yüklemelisiniz. Bunun için basitçe HiSuite programını kurabilirsiniz.

Bootloader kilidini kaldırın.

Gerekli dosyaları indirin.

İndirmeler

Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro Root

Mate 10 ve Mate 10 Pro akıllı telefonlar için ne yazık ki bir custom recovery çözümü geliştirilemedi. Bu nedenle root erişimini sağlamak için FunkyHuawei Root Tool adlı üçüncü parti bir aracın kullanımı gerekiyor.

FunkyHuawei Root Tool‘u indirin ve ZIP dosyasını genişletin.

Akıllı telefonunuzu kapatın. Ses azaltma butonuna basın ve basılı tutun, bu esnada cihazı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. Akıllı telefon fastboot modunda açılacaktır.

FHMate10Tool.exe dosyasına çift tıklayarak çalıştırın. Karşınıza beş seçenekten oluşan bir komut penceresi çıkacaktır.

1 yazın ve klavyenizdeki Enter tuşuna basın. İşlem bu kadar basit.

Alternatif Yöntem (Daha az güvenilir bir yöntem)

Mate10_Root_2017120901.zip dosyasını indirin ve arşivi genişletin.

Akıllı telefonu kapatın ve daha önce üstte anlatıldığı gibi fastboot modunda çalıştırarak bilgisayarınıza bağlayın.

mate10_root.bat dosyasına çift tıklayın.

Araç çalışacak, akıllı telefonunuz yeniden başlatılacak ve SuperSU kurulumu gerçekleştirilecektir.

Huawei Mate 10 Lite Root

Mate 10 Lite için TWRP recovery hazır, bu sebeple akıllı telefonda root erişimini sağlamak için geleneksel yöntem kullanılabiliyor. Bu rehberde ele aldığımız aşamaları takip etmeniz yeterli olacaktır.

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