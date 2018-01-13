Eğer telefonunuzun yazılımsal bir sorunu var ise, Lenovo P2 Hard Reset atma işlemini yapabilirsiniz.

Lenovo P2 Hard Reset Atma

İlk önce Güç tuşuna basarak, Lenovo P2’nin ekranının açılmasını sağlayın.

Ardından, Ayarlar kısmından Yedekle ve sıfırla bölümüne girin.

Kişisel Veriler adlı yerin altında bulunan Fabrika ayarlarına geri dön seçeneğine dokunun.

Son olarak, gerekli uyarıları dikkate alarak işlemi başlatmak için kırmızı butona dokunun.

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