Lenovo Vibe K5 Plus Hard Reset atma işlemine başlamadan önce, kişisel verilerinizi yedeklemeyi unutmayınız.
Lenovo Vibe K5 Plus Hard Reset Atma
İlk olarak Güç tuşuna basarak telefonunuzun ekranını açın.
Sonrasında ise, Ayarlardan Yedekle ve sıfırla kısmına girin.
Kişisel veri bölümünde bulunan Fabrika ayarlarına sıfırla seçeneğine dokunun. Son olarak, Cihazı sıfırla seçeneğine dokunarak işlemi başlatabilirsiniz.
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