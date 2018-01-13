Lenovo ZUK Z2’ye Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Lenovo’nun Z2 Plus olarak da adlandırılan ZUK Z2 akıllı telefonu 2016 yazında kullanıcılarla buluşturulmuştu. Üst düzey donanımsal özelliklerle gelen cihaz kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu ve sonrasında Android 7.0 Nougat güncellemesini almıştı.

TWRP recovery yüklenmiş ve root atılmış ZUK Z2’ye Lineage OS 15 custom ROM çözümü ile Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunu yüklemek mümkün.

Hemen her custom ROM çözümünde olduğu gibi bu ROM’un da muhtemelen eksik veya sorunlu özellikleri var. Bazı sensör, bileşen veya araçlar sıkıntı yaşatabilir ya da hiç çalışmayabilir. TWRP recovery menüsünden tam bir nandroid yedeği aldığınız takdirde eski ROM’a kolayca geri dönebiliyorsunuz. Bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Lenovo ZUK Z2’ye Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın. İşlemin -devam ediyorsa- akıllı telefonun garantisini sonlandıracağını ifade edelim.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemelisiniz.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

ZUK Z2’yi USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım. Soru, değerlendirme ve yorumlarınız için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.