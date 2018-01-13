Samsung Galaxy C9 Pro Duos’a Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Samsung’un 2016 sonlarında kullanıcılarla buluşturduğu orta – üst seviye akıllı telefonu Galaxy C9 Pro Duos kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemiyle çıkıyordu ve son olarak Android 7.1.1 Nougat güncellemesini aldı.

Bu akıllı telefona sahipseniz; TWRP recovery yükleyip root attıysanız custom ROM çözümleriyle Android 8.0 Oreo işletim sistemine geçiş yapma imkanını elde edebilirsiniz. Oreo terfisini mümkün kılan custom ROM’lardan birisi geliştirici travis82‘nin hazırladığı Lineage OS 15 custom ROM.

Hemen her custom ROM çözümünde olduğu gibi bu ROM’un da bazı sorun ve eksikleri olabilir. Geliştiricisi bu konuda herhangi bir açıklama yapmamış, bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Samsung Galaxy C9 Pro Duos’a Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.

Bu işlemler cihazın garantisinin sonlanmasına neden olacaktır. Bu nedenle yalnızca Android Oreo’ya geçmek için TWRP yükleme ve root atma işlemlerine girmenizi öneremeyiz. Fakat zaten root attıysanız ve custom ROM’larla ilgileniyorsanız denemenizde bir sakınca yok.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemelisiniz.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

Galaxy C9 Pro Duos’u USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım. Soru, değerlendirme ve yorumlarınız için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.