Samsung Galaxy J7 Pro sıfırlama sonrası Google hesabı sorunu ve sorunun çözümü için ne yapabileceğinize bakacağız. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung’un orta seviye akıllı telefon modellerinden Galaxy J7 Pro’ya sahipseniz ve cihazı herhangi bir sebeple fabrika ayarlarına döndürdüyseniz ilk açılışta önceki Google hesabıyla oturum açmanız istenebilir. Bu hesabın parolasını anımsayamıyor olabilir, yeni bir hesapla giriş yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için ele aldığımız aşamaları basitçe izlemeniz yeterli olacaktır.

Samsung Galaxy J7 Pro Sıfırlama Sonrası Google Hesabı Sorunu ve Çözümü

NOT: İşlemin çeşitli riskler içerdiğini, bootloop ve softbrick gibi sonuçlar doğurabileceğini unutmayın. İşlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu hatırlatalım.

Gerekli İndirmeler

Gerekli Araçların Kurulumu

Akıllı telefonunuzla uyumlu Combination firmware ve Samsung firmware with ADB comunication dosyalarını indirip genişletin.

USB sürücülerini yükleyin.

Odin’i indirip arşivden çıkarın.

Mini ADB and Fastboot’u yükleyin. (Windows 10 kullanıcıları C:\Windows\inf dizinine erişip wpdmtp.inf dosyasını bulmalı ve dosyaya sağ tıklayıp Install’u seçmeli)

İzlenmesi Gereken Aşamalar

Kullanmanız gereken kombinasyon dosyasını öğrenmek için recovery menüsüne gidin ve akıllı telefonunuzun firmware versiyonunu tespit edin. Kullanmanız gereken kombinasyon dosyası firmware versiyonuyla uyumlu olmalı. Örneğin cihazınız A520FXXU2AQK2 firmware versiyonundaysa indireceğiniz kombinasyon dosyası da A520FXXU2 koduyla başlamalı, geri kalan kısmı önemli değil.

Akıllı telefonunuzu download modunda başlatın ve USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Odin yazılımını çalıştırın. Auto Reboot ve F. Reset Time kutucuklarını işaretleyin. AP seçeneğine tıklayın ve kombinasyon dosyasını seçerek flash’layın.

İşlemin ardından akıllı telefonu açın, Settings –> About phone menüsüne gidin ve Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Daha sonra bu menüye erişin ve USB Debugging seçeneğini aktive edin.

Akıllı telefonu güç butonunu kullanarak kapatın.

Cihazı download modunda çalıştırın ve USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.

Odin yazılımıyla bu kez Firmware with ADB comunication dosyasını flash’layın. Yine üstte yaptığınız işlemleri uygulamanız lazım. Ekran görüntüleri yardımcı olacaktır.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonunuzu açın. Cihaz ekranında Always allow from this computer kutucuğunu işaretleyin ve OK butonuna dokunun.

Windows PC’nizde Komut İstemi aracını yönetici olarak çalıştırın.

cd\ yazıp Enter’a basın. cd adb yazın ve Enter’a basın.

adb shell content insert –uri content://settings/secure –bind name:s:user_setup_complete –bind value:s:1 komutunu yazın ve Enter tuşunu kullanın.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak yeniden başlatın.

Eski hesaptan tamamen kurtulmak için Developer Options menüsünden OEM Unlock‘u etkinleştirin ve cihaza hard reset atın.

