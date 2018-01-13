Samsung Galaxy S4 Active’e Android 8.0 Oreo yüklemek için uygulanması gereken işlemleri ele alıyoruz. Samsung’un 2013 yılında kullanıma sunduğu, tatmin edici donanımsal bileşenlerle gelen Galaxy S4 Active akıllı telefon özellikle su ve toza karşı dayanıklı yapıda olması ile ön plana çıkıyordu. Android 4.2.2 Jelly Bean işletim sistemi versiyonunu çalıştıran cihaz sonrasında Android 5.0.1 Lollipop güncellemesini almıştı.

Güncel bir cihaz olmasa da elinizde hala Galaxy S4 Active akıllı telefon bulunabilir. Bu cihaza TWRP recovery yüklendiği ve root atıldığı takdirde geliştirici tsvetkov_vlad‘ın hazırladığı Lineage OS 15 custom ROM çözümü ile Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuna geçilebiliyor.

Bu custom ROM’da WiFi, Bluetooth, hücresel veri, telefon görüşmesi, SMS, sensörler, ses oynatma, GPS ve IR Blaster çalışıyor. Diğer taraftan kamera, ana ekran butonu, NFC, video oynatımı ve VoLTE çalışmıyor. Galaxy S4 Active’i gündelik cihazınız olarak kullanıyorsanız bu ROM’a geçmek istemeyebilirsiniz.

TWRP recovery menüsünden tam bir nandroid yedeği aldığınız takdirde eski ROM’a kolayca geri dönebiliyorsunuz. Bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Samsung Galaxy S4 Active’e Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. (Eksiklere yukarıda değinmiştik ama farklı sorunlar yaşanabileceği de unutulmamalı) Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemelisiniz.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

Galaxy S4 Active’i USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım. Soru, değerlendirme ve yorumlarınız için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.