Sony Xperia P’ye Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Teknoloji dünyasının önde gelen firmalarından Sony’nin 2012’de kullanıma sunduğu Xperia P akıllı telefon kutusundan Android 2.3 Gingerbread işletim sistemiyle çıkıyordu ve sonrasında Android 4.1 Jelly Bean güncellemesini almıştı. Cihaza güncelleme desteği yıllar önce son bulmuş olsa da custom ROM çözümleriyle güncel Android versiyonlarını deneyimleme imkanı var.

Aktif olarak kullanan kalmamıştır diye tahmin ediyoruz fakat çekmecenizin bir köşesinde bekleyen bir Xperia P akıllı telefonunuz bulunabilir. Bu cihaza TWRP recovery yükleyip root attığınız takdirde geliştirici Haxk20‘nin hazırladığı Lineage OS 15 custom ROM ile Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuna geçiş yapabilirsiniz.

Cihaz hayli eski bir model olduğu için akıcı bir deneyim beklememek lazım. Hemen her custom ROM çözümünde olduğu gibi bu ROM’un da bazı sorun ve eksikleri olabilir. Geliştiricisi bu konuda herhangi bir açıklama yapmamış, bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Sony Xperia P’ye Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.