Xiaomi, Mi A1 Oreo Güncellemesini Geri Çekiyor

Xiaomi, Mi A1’i Android Oreo programı altında Android Nougat ile çıkarmış ve 2017’nin sonuna doğru Oreo vaadini vermişti. Güncelleme yılın son gününde ulaştı ancak kullanıcılar yanıt vermeyen uygulamalar ve bataryanın çabuk tükenmesi sorunlarından şikayetçi oldular.

Şirket sorunları kabul etti ve güncellemeyi durdurma kararı aldı. Ancak şirketten gelen son bilgilere göre 8.0’ın dağıtımı birkaç hafta içerisinde tekrar başlayabilir.

Mi A1 kullanıcılarının raporladığı sorunlardan bir tanesi de kamera uygulamasının neredeyse çalışmaz hale gelmesi. Bazı kullanıcılar rehber uygulamasının yanıt vermemesinden, son aramaları görememelerinden ve ortam ışık sensörünün işlevsizliğinden şikayetçi olmuşlar. Ancak hepsi bunlarla sınırlı değil; parmak izi okuyucusunda bazı hareketler çalışmıyor ve Bluetooth açıldığında batarya devasa biçimde hızlı tükeniyormuş.

Bu sorunların yarısı zar zor giderilebilmiş ve Xiaomi rehber uygulaması için MyJio’nun devre dışı bırakılması çözümünü sunmuş. Kullanıcılardan ya bu uygulamayı tamamen kaldırmaları ya da Telefon izinlerini devre dışı bırakmaları isteniyor. Xiaomi’nin bu ciddi sorunları nasıl çözeceğini hep beraber görelim.