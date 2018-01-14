Android‘li akıllı telefonlar için FLAC ses dosyalarını oynatabilen uygulamalar ile karşınızdayız. Günümüzde kullanıcılar müzik dinlemek için büyük oranda YouTube’u ve Spotify, Deezer gibi müzik akış hizmeti sunan servisleri tercih ediyor. Gerçek müzik tutkunları ise kayıpsız format olan FLAC’i bırakabilmiş değil. FLAC ses dosyaları sıkıştırılmadıkları için yüksek ses kalitesi sunuyor. Tabii dosya boyutları bir miktar büyüyor ve farkı hissedebilmek için üst düzey bir kulaklık gerek. Dilerseniz şimdi Android‘li akıllı telefonlara yüklenebilecek FLAC ses dosyalarını oynatabilen uygulamalar nelermiş hep birlikte görelim.

Android’de FLAC Ses Dosyalarını Oynatabilen Uygulamalar

VLC for Android

VLC Player masaüstü ve mobil platformlarda video oynatmak için kullanılan en popüler çözümlerden birisi konumunda. Basit arayüzü, düşük sistem gereksinimleri ve hemen her türlü ses / video formatını desteklemesi sayesinde ön plana çıkmayı başarıyor. Arayüzü çok özellikli müzik oynatıcı uygulamalar kadar başarılı olmasa da görevini başarıyla yerine getirdiğini söylememiz gerek. Tamamen ücretsiz olduğunu ve reklam içermediğini de belirtelim.

AIMP

Bir diğer ücretsiz ve popüler olan çözüm ise AIMP. Oldukça başarılı bir arayüze sahip olan uygulama fonksiyonel işlevler ve çok sayıda ses formatını desteklemesiyle dikkat çekiyor. FLAC dışında kayıpsız birçok müzik formatıyla da uyumlu. Koyu renk tema seçeneği dışında farklı tema çözümleri de var. AIMP bazı Xiaomi akıllı telefonlarda sorun yaşatabiliyor.

PI Player

Anlamsız özellikler içermeyen, hafif ve zengin içerikli bir uygulama arayışındaysanız PI Player’ı tercih edebilirsiniz. Uygulamanın Material Design tasarım anlayışının ürünü olan tasarımı oldukça başarılı. Geniş format desteğinin yanı sıra 3D ses kontrolleri içeriyor.

Pulsar Music Player

VLC Player’a benzer şekilde Pulsar da reklam içermiyor ve kayıpsız müzik dosyalarını tam anlamıyla destekliyor. Ücretli uygulamalarda yer alan birçok özelliği içerdiği görülüyor. Müzik oynatımı esnasında kayıp albüm kapağını otomatik olarak bulabiliyor. Android Auto ve Google Chromecast desteği de mevcut.

PowerAMP

PowerAMP listedeki diğer uygulamaların aksine ücretli bir çözüm fakat ücretsiz şekilde denenebiliyor. Bilinen hemen her türlü ses formatını destekliyor. İçerdiği widget’lar büyük oranda özelleştirilebiliyor. 10-band grafik ekolayzır, 3D ses ekspansiyonu ve kayıp albüm kapaklarını otomatik olarak bulma gibi özellikler sunuyor.

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