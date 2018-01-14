Google, Home Max’in WiFi Ağlarını Bozduğunu Doğruladı

Google üst seviye Home Max akıllı hoparlörü için raporlanan bir sorunu resmi olarak doğruladı. Bahsi geçen problem kullanıcıların WiFi ağlarının kullanılamaz hale gelmesine neden oluyor. Bu sorunu aşmanın tek yolu ise modemi baştan başlatmak yani hard reset uygulamak.

Resmi Google forumundan gelen raporlara göre sorunu yaşayan birçok kullanıcı modemlerinin TP-Link Archer C7 model olduğunu belirtmiş. TP-Link mühendisleri ise bunun bağlantının çalışır kalmasına yarayan MDNS multicast discovery paketlerinden kaynaklandığını düşünüyor. Anlaşılan o ki, Home Max çok kısa bir zamanda modeme bu paketlerden binlerce adet yollayarak aşırı yüklenmesine sebep olmakta.

Bir Google ürünleri uzmanı sorunu doğrulamış ve ilgilendiklerini belirtmiş. Şirkete sorunu çözmesi konusunda yardımcı olmak isteyenler Google Home uygulamasını kullanarak kendilerine geri bildirimde bulunabilirler. Asıl merak edilen konu ise Google’ın Home Max’deki böyle bir noktayı nasıl farketmemiş olması.