Huawei Akıllı Saatler için Dokunmatik Çerçeve Patenti Aldı

Huawei’in akıllı saatler için almak istediği dokunmatik çerçeve patenti WIPO (World Intellectual Property Organisation) tarafından onaylandı. Dökümana göre saatin kenarları çeşitli kombinasyonları algılayabilen sekiz farklı bölgeye sahip olacak. Bu da Huawei’in bazı fiziksel kontrol butonlarını ortadan kaldırmasına imkan tanıyacak. Bunu Samsung Gear’daki hareket ettirilebilen çerçeve çözümüne benzetebiliriz.

Patent görsellerine bakıldığında Huawei’in düşünmüş olduğu kontrol mekanizmaları daha net görülebiliyor. Anlaşılan firma akıllı saatleri kontrol etmede yeni bir çağ açmaya hazırlanıyor.

Şu anki döner fiziksel çerçeveler sayfada gezinme imkanı verirken, yeni dokunmatik kenar sayesinde zum da yapılabilecek. Tıklama ve hatta bastırarak dokunma özellikleri ayrıca kontrolcülere eklenecek.

Android Wear 2 ile gelen Huawei Watch 2 geçtiğimiz yıl MWC etkinliğinde duyurulmuştu. Şirketin üçüncü nesil bir akıllı saat çıkarıp çıkarmayacağını gelecek ay düzenlenecek olan konferansta görebileceğiz.