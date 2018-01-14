Telefonunuzu fabrika ayarlarına geri döndürmek istiyorsanız, Lenovo Vibe K5 Hard Reset atma adımlarını uygulayabilirsiniz.

Lenovo Vibe K5 Hard Reset Atma

İlk olarak Lenovo Vibe K5’in Güç tuşuna bir kez basın. Bu sayede ekranınız görünür hale gelecektir.

Sonrasında ise, Ayarlar menüsünden Yedekle ve sıfırla kısmına erişin.

Ardından Fabrika ayarlarına sıfırla seçeneğine basın. Son olarak, işlemi başlatmak için Cihazı sıfırla seçeneğine dokunabilirsiniz.

Forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.