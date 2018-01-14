LG L65 Dual’e Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Güney Kore merkezli akıllı telefon üreticisi LG’nin 2014 yılında kullanıma sunduğu L65 Dual akıllı telefonu giriş seviyesi donanımsal özelliklerle geliyordu. Kutusundan Android 4.4.2 KitKat işletim sistemi versiyonuyla çıkan cihaz maalesef Android versiyonunu yenileyen bir güncelleme almadı.

Bu akıllı telefona sahipseniz; TWRP recovery yükleyip root attıysanız custom ROM çözümleriyle Android 8.0 Oreo işletim sistemine geçiş yapma imkanını elde edebilirsiniz. Oreo terfisini mümkün kılan Lineage OS 15 custom ROM’u geliştirici ronei.vni hazırladı.

buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun. Cihaz mütevazi donanımsal özelliklere sahip olduğu için akıcı bir performans beklemek doğru olmayacaktır. Hemen her custom ROM çözümünde olduğu gibi bu ROM’un da bazı sorun ve eksikleri olabilir. Geliştiricisi bu konuda herhangi bir açıklama yapmamış, bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz içinuygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor.seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

LG L65 Dual’e Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemelisiniz.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

L65 Dual’i USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım. Soru, değerlendirme ve yorumlarınız için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.