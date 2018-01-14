LG V30’un Oreo Güncellemesini Alması Artık An Meselesi

LG V30 bir süredir Oreo güncellemesini beklemekteydi. Hatta bazı LG v300S SK uniteleri bir süredir Android 8.0 v19c yazılımının keyfini sürüyorlardı. Diğer taraftan dünyanın birçok tarafındaki V30’lar halen v10c Nougat yapılarını çalıştırıyorlar.

Ancak bu yakın zamanda değişebilir. LGUS998 kullanıcısının iddiasına ve ekran görüntüsüne göre ABD’deki kilidi açılmış bir V30’a Oreo güncellemesi kurulmuş. Ancak biliyoruz ki güncelleme OTA yani ağ üzerinden (uzaktan) dağıtıma çıkarılmış değildi. Kaynağın güncelleme dosyasını farklı bir şekilde aldığı belirtiliyor.

Buradan anlaşıldığı üzere US99819f ROM’u test aşamasında ve yakın zamanda dağıtılabilir. Elbette bu yapı numarası ABD’yi kapsıyor ve Avrupa için H930 kodu kullanılıyor. Tüm bu modeller yakın zamanda yeni işletim sistemlerine kavuşacaklar.

Yeni gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Eğer siz de V30 kullanıyorsanız bu aralar güncelleme arayüzüne bakabilir ve yeni bir şey farkederseniz bizi bilgilendirebilirsiniz.