Xiaomi Redmi 5 ve 5 Plus root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Xiaomi’nin geçtiğimiz yıl sonunda kullanıcılarla buluşturduğu Redmi 5 ve Redmi 5 Plus akıllı telefonda ileri düzey özelleştirmeler yapmak ve bazı özel araçlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların root erişimini sağlamaları gerekiyor. Bunun için de bootloader kilidinin kaldırılması ve TWRP recovery yüklenmesi lazım.

Ele alacağımız işlemlerin çeşitli riskler içerdiğini (softbrick ve bootloop gibi), garantiyi sonlandırdığını ve karşılaşabileceğiniz sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu ifade edelim.

Xiaomi Redmi 5 ve 5 Plus Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Hazırlık

Akıllı telefonunuzu şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Cihazın bootloader kilidini kaldırın .

. Settings – About Phone menüsüne gidin ve Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Bu menüdeki OEM Unlocking ve USB Debugging seçeneklerini aktive edin.

menüsüne gidin ve seçeneğine art arda 7 kez dokunarak menüsünü etkinleştirin. Bu menüdeki ve seçeneklerini aktive edin. Gerekli dosyaları indirin.

İndirmeler

TWRP Recovery Kurulumu

adb-fastboot-tool-2016.zip dosyasını indirin ve genişletin.

TWRP.img dosyasını recovery.img şeklinde yeniden adlandırın ve adb-fastboot-tool-2016 klasörüne kopyalayın.

Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. adb-fastboot-tool-2016 klasörüne erişin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın.

adb reboot bootloader komutu ile cihazın fastboot modunda başlatılmasını sağlayın.

TWRP imajını flash’lamak için fastboot flash recovery recovery.img komutunu girin.

Ardından fastboot boot recovery.img komutunu kullanın.

Root Erişimini Sağlamak

Akıllı telefonu bilgisayara MTP modunda bağlayın.

SuperSU ZIP dosyasını akıllı telefona aktarın.

Akıllı telefonu recovery modunda başlatın. TWRP ana menüsünde Install seçeneğine dokunun ve SuperSU ZIP dosyasını seçin.

Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Ana menüye dönün ve cihazı yeniden başlatın. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.