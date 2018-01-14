ZTE Daha Fazla Katlanabilir Ekranlı Telefon ile Gelebilir

ZTE geçtiğimiz yıl Axon M modelini piyasaya çıkarmıştı. Teknik olarak katlanabilir ekranlı bir akıllı telefondu ancak hayalini kurduğumuz türden değildi. Ne yazık ki telefon markette fırtına etkisi oluşturmadı. Şirket şimdiyse bu düşüncenin arkasında olduklarını ve katlanabilir ekranlı telefon envanterini genişletebileceklerini açıkladı.

ZTE’nin pazarlama genel müdürü Jeff Yee CES’de yapmış olduğu bir röportajda bu açıklamalarda bulundu. Yönetici Axon M’i satın alanların olumlu geri bildirimler yaptıklarını ve bu alanda halen geliştirilebilecek büyük bir potansiyel bulunduğundan söz etti.

Yee, çalışmaları devam ettikçe nihayet gerçekten katlanabilir bir çözüme kavuşacaklarını ve zaman içinde bunun üzerine birçok şey eklenebileceğinden bahsetti. ZTE’nin Samsung karşısında bu alanda neler yapabileceklerini görelim.