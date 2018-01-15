Kişisel verilerinizi yedekledikten sonra, Lenovo Moto Z Hard Reset atma işlemine başlayabilirsiniz.

Lenovo Moto Z Hard Reset Atma

Öncelikle ekranınızın görünür hale gelmesini sağlamanız gerek. Bunun için bir kez Güç tuşuna basın.

Bunun sonrasında Ayarlarınızdan Yedekle ve sıfırla bölümüne girin.

Ardından Fabrika ayarlarına geri dön seçeneğine dokunun.

Son olarak, gerekli uyarıları dikkate aldıktan sonra kırmızı butona basarak işlemi başlatabilirsiniz.

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