Meizu M6s Tasarımı ve Özellikleri Sızdırıldı

Meizu M6s’nin 17 Ocak’ta çıkması bekleniyor ancak etkinliğin tanıtım materyalleri ve telefonun özellikleri şimdiden Çinli sosyal medya ağı Weibo üzerinden sızdırıldı. Cihaz 18:9 en-boy oranına sahip ilk Meizu olacak ve yan tarafında bir parmak izi okuyucusu bulunduracak. Telefonun 14nm Exynos 7872 çipsetinden güç alması bekleniyor.

Arka taraf Meizu M6’ya benzer minimalist çizgilere sahip ve 16MP LED flaş kamera bulunduruyor. 5.7 inç ekran, HD+ (1440 x 720 piksel) çözünürlük ve 8MP özçekim kamera diğer özellikleri arasında.

Exynos çipseti altı çekirdekli işlemci ile gelir. Bunların iki tanesi Cortex-A73 ve 2.0GHz hızındalar, kalan dört tanesi ise Cortex-A53 1.6GHz frekansında çalışıyor. Grafik birimi Mali-G71 MP3. RAM 3GB ve 32GB ile 64GB dahili depolama seçenekleri sunulmuş.

Donanım bilgilerinin yer aldığı broşürde Android 7.0 Nougat tabanlı Flyme işletim sistemi ve 3000 mAh batarya gibi diğer önemli detaylar paylaşılmış. Resmi tanıtımında fiyat ve erişilebilirlik gibi daha fazla bilgi açığa çıkacaktır.