Nokia 6 (2018) ve Nokia 7 Android 8.0 Oreo güncellemesi ile ilgili önemli gelişmeler var. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Nokia 6 (2018)’in Android Oreo güncellemesini yakın zaman içerisinde almaya başlayacağı yönünde haberler gelmişti. HMD Global firması Weibo’da yaptığı resmi duyuruda bu akıllı telefon için Android 8.0 Oreo güncellemesinin dağıtımının başladığını açıkladı. Nokia 6 (2018) dışında Nokia 7 akıllı telefon da Android 8.0 Oreo güncellemesini almaya başlıyor.

Nokia 6 (2018) ve Nokia 7 Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Bilindiği gibi ilk nesil Nokia 6 akıllı telefon için de Android Oreo Beta testi devam etmekte. Bu cihazla uyumlu Android 8.0 Oreo güncellemesinin final sürümü de yakın zamanda hazır olacak. Güncelleme ile birlikte cihazlar daha akıcı çalışacak, arka planda yürütülen işlemlerin yönetimi iyileştirilecek, güç tüketimi optimize edilecek ve çeşitli güvenlik açıkları kapatılacak.

Bu ay içerisinde teknoloji mağazalarında boy gösteren Nokia 6 (2018) akıllı telefon 148.8 x 75.8 x 8.2 mm boyutlarında ve 172 gram ağırlığında. Cihazın 5.5 inç genişlikli IPS LCD ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Snapdragon 630 yongaseti, 4 GB RAM, 32 / 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, 16 MP çözünürlüklü f/2.0 ana kamera, ön yüzde 8 MP çözünürlüklü f/2.0 selfie kamerası ve 3000 mAh kapasiteli pil gibi bileşenlerle geliyor.

2017 sonbaharında kullanıcılarla buluşturulan Nokia 7’nin 5.2 inç IPS LCD ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değeri sunuyor. Snapdragon 630 yongası, 4 / 6 GB RAM, 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, 16 MP çözünürlüklü f/1.8 ana kamera, 5 MP çözünürlüklü f/2.0 selfie kamerası, 3000 mAh kapasiteli pil gibi detaylar var. Her iki akıllı telefon da kutularından Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi versiyonuyla çıkıyor.

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