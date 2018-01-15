Xiaomi Mi Max’e Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakıyoruz. Kullanıcı dostu fiyat etiketleriyle gelen akıllı telefon modelleriyle dikkat çeken Xiaomi’nin Mi Max akıllı telefonu Mayıs 2016’da raflardaki yerini almıştı. Kutusundan Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi versiyonuyla çıkan bu orta seviye cihaz daha sonra Android 7.0 Nougat güncellemesini almıştı.

TWRP recovery yüklenmiş ve root atılmış Mi Max akıllı telefona geliştiriciler afridi.shahriar ve yshalsager‘in hazırladığı Lineage OS 15 custom ROM çözümü ile Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunu yükleme imkanı var.

Hemen her custom ROM çözümünde olduğu gibi bu ROM’un da bazı sorun ve eksikleri olabilir. Duruma bakılırsa kamera ve parmak izi okuyucu çalışmıyor. Geliştirici hazırladığı bir patch ile bu sorunların çözüldüğünü belirtmiş, onu da paylaştık.

TWRP recovery menüsünde Backup seçeneği ile tüm partisyonlar yedeklendiğinde önceki ROM’a dönme imkanı oluyor, bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Xiaomi Mi Max’e Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. (Eksiklere ve bunları çözmek için kullanabileceğiniz yamaya yukarıda değindik ama başka sıkıntılar da olabilir) Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın. Bu işlemlerin akıllı telefonun -devam ediyorsa- garantisini sonlandıracağını da ifade edelim.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Buradan ROM için hazırlanan patch dosyasını edinin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemelisiniz.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

Mi Max’i USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM, patch dosyası ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi patch dosyası ve Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım. Soru, değerlendirme ve yorumlarınız için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.