Xiaomi Redmi 5A root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Performans / fiyat oranı başarılı akıllı telefonlarıyla bilinen Xiaomi’nin geçtiğimiz yıl sonunda kullanıcılarla buluşturduğu giriş seviyesi ürünlerinden Redmi 5A’da ileri düzey özelleştirmeler yapmak ve bazı özel araçlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların root erişimini sağlamaları gerekiyor. Bunun için de bootloader kilidinin kaldırılması ve TWRP recovery yüklenmesi lazım.

Bu rehberde aktardığımız işlemlerin çeşitli riskler içerdiğini (softbrick ve bootloop gibi), garantiyi sonlandırdığını ve karşılaşabileceğiniz sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.

Xiaomi Redmi 5A Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Hazırlık

Akıllı telefonunuzu şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Cihazın bootloader kilidini kaldırın .

. Settings – About Phone menüsüne gidin ve Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Bu menüdeki OEM Unlocking ve USB Debugging seçeneklerini aktive edin.

menüsüne gidin ve seçeneğine art arda 7 kez dokunarak menüsünü etkinleştirin. Bu menüdeki ve seçeneklerini aktive edin. Gerekli dosyaları indirin.

İndirmeler

TWRP Recovery Kurulumu

adb-fastboot-tool-2016.zip dosyasını indirin ve genişletin.

TWRP dosyasını recovery.img şeklinde yeniden adlandırın ve adb-fastboot-tool-2016 klasörüne kopyalayın.

Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. adb-fastboot-tool-2016 klasörüne erişin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın.

adb reboot bootloader komutu ile cihazın fastboot modunda başlatılmasını sağlayın.

TWRP imajını flash’lamak için fastboot flash recovery recovery.img komutunu girin.

Ardından fastboot reboot komutunu kullanarak cihazı yeniden başlatın.

Xiaomi Redmi 5A Root

Akıllı telefonu bilgisayara MTP modunda bağlayın.

Komut İstemi aracında adb reboot recovery komutunu girin ve cihazın recovery modunda açılmasını sağlayın.

TWRP ana menüsünde Backup menüsüne gidin ve her ihtimale karşı tam bir nandroid yedeği oluşturun. Tüm partisyonları yedekleyin.

Yedekleme tamamlanınca indirmiş olduğunuz Magisk ve noverity.zip dosyalarını Redmi 5A akıllı telefona transfer edin.

TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun, Magisk dosyasını seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Aynı işlemi noverity.zip dosyası için de gerçekleştirin.

Bu iki dosyayı flash’ladıktan sonra Reboot system seçeneğine dokunarak akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini ifade edelim.

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