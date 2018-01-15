ZTE Axon 7’ye Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Birçok ülkede yerel firma ve operatörlere cihaz sağlayan ZTE’nin kendi markası ile sattığı başarılı akıllı telefonları da var. 2016 yazında tanıtılan ve ülkemizde de satışa sunulan üst düzey Axon 7 modeli de bunlardan birisi. ZTE Axon 7 akıllı telefon kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemiyle çıkıyordu ve sonrasında Android 7.1.1 Nougat güncellemesini aldı.

Cihazın ilkbahar aylarında Android 8.0 Oreo güncellemesini alacağı duyurulmuştu fakat siz Axon 7’ye TWRP recovery yükleyip root attıysanız resmi güncellemeyi beklemeden geliştirici Unjustified Dev‘in hazırladığı Lineage OS 15 custom ROM ile Android 8.0 Oreo versiyonuna geçiş yapabilirsiniz.

Hemen her custom ROM çözümünde olduğu gibi bu ROM’un da bazı sorun ve eksikleri olabilir. Geliştiricisi bu konuda herhangi bir açıklama yapmamış, bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

ZTE Axon 7’ye Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın. İşlemin akıllı telefonu garanti kapsamı dışında bırakacağını belirtelim.

ZTE Axon 7 akıllı telefon Android 8.0 Oreo güncellemesini zaten alacak, bu nedenle yalnızca Oreo’ya geçmek için root atmanızı öneremeyiz. Bunun için garantinin sonlanmasına değmeyecektir. Fakat akıllı telefona zaten root atmışsanız ve custom ROM dünyasına adım attıysanız bu ROM’u denemenizde bir sakınca yok.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemelisiniz.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

Axon 7’yi USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım. Soru, değerlendirme ve yorumlarınız için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.