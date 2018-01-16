Android işletim sistemi, telefonda bazı değişikleri yapmanıza izin vermez. Eğer telefonunuz Root‘lu ise telefonunuzda neredeyse erişemeyeceğiniz ve değiştiremeyeceğiniz hiçbir şey yoktur. Sony Xperia cihazınıza yeni özellikler eklemeniz için de Root erişimine gerek vardır. Sony Xperia cihazınız Root’lu değilse ve telefonunuza Root atmak istiyorsanız buraya tıklayarak forumumuz üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Android: Sony Xperia’ya Yeni Özellikler Ekleme

Sony Xperia cihazınızı özelleştirerek yeni özellikler eklemek için Root’a sahip akıllı telefonunuza Serajr Xperia Home’u indirin. Serajr Xperia Home’u indirmek için buraya tıklayın. Serajr Xperia Home’u indirdikten sonra telefonunuzun İndirilenler klasörüne gidin ve Serajr Xperia.apk dosyasını çalıştırın ve kurulumu gerçekleştirin. Serajr Xperia Home’un kurulumu tamamlandıktan sonra cihazınızı yeniden başlatın.

Sony Xperia cihazınızı Serajr Xperia Home’u kurarak cihazınıza ekleyebileceğiniz bazı özellikler:

Uygulama çekmecesinde, sütun sayısı ve ızgara satırı sayısını değiştirebilme, istemediğiniz tüm uygulamaları gizleme,

Arama çubuğunu devre dışı bırakma,

Çeşitli klasör simgeleri,

Ekrana çift tıklayarak ekranı kilitleme,

Uygulamaları isteğinize göre yeniden adlandırma,

Simge boyutunu büyütmek veya küçültmek ve daha birçok şey.

Android: Sony Xperia’ya Yeni Özellikler Ekleme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.