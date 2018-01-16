Lenovo K6 Note Hard Reset atma işlemine başlamadan önce, verilerinizi yedeklemeyi unutmayınız.

Lenovo K6 Note Hard Reset Atma

İlk olarak Güç tuşundan yardım alarak telefonunuzun kapanmasını sağlayın.

Ardından Güç + Ses kısma tuşlarına basılı tutarak birkaç saniye bekleyin.

Bootloader Mode ekranı açıldığında, Recovery Mode seçeneğinin üzerine gelerek Güç tuşuna basın.

Recovery Mode menüsü ekranınıza geldiğinde, Ses kısma tuşunu kullanarak wipe data / factory reset adlı seçeneğe gelin. Güç tuşuna basarak işleme devam edin.

Şimdi ise, Yes — delete all user data seçeneğinin üzerine gelerek Güç tuşu ile onay verin. Bu sayede sıfırlama işlemi başlayacaktır.

Son olarak, reboot system now diyerek telefonunuzun yeniden açılmasını bekleyebilirsiniz.

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