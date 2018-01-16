Samsung Galaxy S9 ve S9+’ın Batarya Kapasiteleri Ortaya Çıktı

ANATEL olarak bilinen Brezilya’nın ulusal telekomünikasyon ajansı Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın resmi sertifikalarını yayınladı. Dökümanda çeşitli detaylar yer alıyor ancak en dikkat çekeni batarya kapasitesi.

S9 3,000mAh bataryaya sahip olacakken S9+ modeli 3,500mAh ile gelecek. Temelde geçen yıl izlenen yolun aynısı. Nominal voltaj aynı kalmış (3.85V), yani telefonlar sırasıyla 11.55Wh ve 13.48Wh değerlerine sahipler.

Batarya model numarası FCC tarafından rapor edilen bilgilerle uyuşuyor – EB-BG960ABE and EB-GB965ABE. G960’ın telefonların model numarası ile eşleştiğine dikkat edin.

İki Galaxy S9’da yeni çipsetler ile gelecek – Snapdragon 845 ve Exynos 9810. İkisi de şu anki çipsetlerden daha az güç tüketiyorlar. Özellikle Qualcomm çipi yüzde 30 verimlilik vaad ediyor.