Sony Xperia XA1 Ultra ve Nokia 8 Güncelleme Alıyor

Sony firması Xperia XA1 Ultra akıllı telefonu için yeni bir güncellemeyi dağıtmaya başladı. Güncelleme yapı numarasını 42.0.A.4.153’den 42.0.A.4.167’ye yükseltiyor ve Android’in ocak ayı güvenlik yamalarını içeriyor.

Güncellemede başka hangi değişikliklerin yer aldığına dair bir bilgi bulunmuyor. Android işletim sistemi versiyonunu değiştirmiyor ve 7.0 Nougat’ta kalmaya devam ediyor.

Nokia 8’de bir güncelleme almaya başladı ve içerik bakımından Sony’ninki ile benzer. Yamaların Spectre ve Meltdown açıklıklarını kapatacağı düşünülüyor. 97MB boyutunda ve şu an Avrupa’daki ünitelere gönderilmiş.