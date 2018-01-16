Soundwave Art ve Skin Motion adlı artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanan iki ilginç çevrimiçi hizmet mevcut. Bu servislerden Soundwave Art kendi sesinizi veya sizin için oldukça önem teşkil eden herhangi bir kişinin sesi ve videosunu temel alarak oluşturabileceğiniz, ses dalgaları içeren eşsiz bir sanat eseri üretiyor. Bu tablo / poster benzeri eseri servisten satın alıp dilediğiniz zaman servisin uygulamasıyla taratıyorsunuz ve o çerçevenin sınırları içerisinde ilgili ses / video derhal oynatılmaya başlanıyor. Soundwave Art ile örneğin çocuğunuzun ilk adımlarını, eşinizle yaşadığınız eşsiz bir anı ya da sizin için anlamlı olan herhangi bir şeyi yaratıcı ve eğlenceli bir şekilde ölümsüz kılabilirsiniz.

Skin Motion yalnızca ses tabanlı bir servis ve burada ses dalgalarını içeren dövmeler yaptırabiliyorsunuz. Yine kendi sesinizi veya sizin için çok değerli olan bir kişinin sesini esas alan dövme oluşturabilir, bu dövmeyi Skin Motion’la iş ortağı olan herhangi bir dövmecide vücudunuza işletebilirsiniz. Skin Motion’ın akıllı telefon uygulamasıyla dövmeyi tarattığınızda ilgili ses otomatik olarak yürütülecektir.

Soundwave Art ve Skin Motion: Sesinizi Sanat Eserleri ve Dövmelere Dönüştürün

Soundwave Art 3 dakikaya kadar uzunlukta ve 200 MB’a kadar boyuttaki videoları seçebilmenize olanak tanıyor. Oluşturduğunuz eseri farklı formlarda, 49.99 USD’den başlayan fiyatlarla edinebiliyorsunuz. İçeriğin artırılmış gerçeklik uygulamasıyla izlenebilmesi için doğal olarak sürekli bulut ortamında tutulması gerekmekte, bunun için de 19.99 USD karşılığında bir defaya mahsus Soundwave media paketi almanız lazım. Soundwave Art artırılmış gerçeklik uygulaması iOS 9 ile Android 4.1 ve daha güncel işletim sistemli akıllı telefonlara yüklenebiliyor.

Skin Motion’da dilediğiniz sesi servise yüklüyor ve ses dalgalarını içeren görüntüyü elde ediyorsunuz. Bunu firmayla çalışan bir dövmeci aracılığıyla yaptırdıktan sonra dövmenin fotoğrafını çekiyor ve servise yükleyerek kayıt oluyorsunuz. Kayıt ve ilk yıl için 39.99 USD, sonraki her yıl için 9.99 USD ödemeniz gerekiyor. Burada da yine ses kaydı bulut ortamında saklanıyor ve akıllı telefona yüklenebilen Skin Motion artırılmış gerçeklik uygulamasıyla dövme ne zaman taratılırsa ilgili ses otomatik olarak oynatılıyor. Skin Motion uygulaması iOS 7 ile Android 4.1 ve daha güncel işletim sistemli akıllı telefonlarda çalışıyor. Servis için anlaşmalı bir dövmeci gerektiğini belirtmiştik, bu yazıyı kaleme aldığımız dönemde ülkemizde yalnızca İzmir’de anlaşmalı bir işletmenin olduğunu gördük. Bu sayının ilerleyen dönemlerde artmasını umuyoruz.

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