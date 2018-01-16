Sugar S11 Blockchain Edition Telefonu Ethereum Kazıyor

Artık kanıtlandı ki herhangi bir şeye “blockchain”i eklemek ürünü devasa şekilde popüler yapıyor. Sugar S11 Blockchain Creation Edition akıllı telefonu ile tanışın. Tasarım ZTE nubia Z17s’nin bir kopyası gibi görünüyor ancak donanımı farklı. Telefonu ilginç kılan şey ise bu değil.

Bahsi geçen blockchain Ethereum Fog ve kendisi Ethereum kripto para biriminin bu yıl 1 Ocak’ta yapılmış bir fork’u. Başlıca Ethereum’un bir dosya sistemi ekleyerek program çalıştırabilme yeteneğini kullanıyor. Proje geliştiricileri Amazon’un AWS sunucu hizmetini arkasına blockchain’in merkezsiz gücünü ekleyerek sunmak istiyor. Her şey henüz geliştirilme aşamasında ve AWS olarak geçen özellik için 2020 işaret ediliyor.

Sugar telefonu donanım cüzdanı olarak hizmet verecek ve aynı zamanda Ethereum Fog’un kazılmasında kullanılacak. Snapdragon 652 çipseti bunun için tasarlanmış değil ancak ASIC gibi alışılmış çözümlerden söz edilmemiş.

TENAA tarafından verilen bilgilere göre donanımın geri kalanı 5.99 inç ekran (ZTE nubie 5.73 inç idi), 1080+ çözünürlük, 4GB RAM ve 128GB depolama olarak sıralanıyor. 3,060mAh batarya cihaza güç verecek (kazı yapılırsa uzun süre gitmeyebilir). Arka taraftaki parmak izi okuyucusu cüzdanın güvenli tutulmasını sağlıyor.

Telefon ayrıca çift kameraya sahip ancak nubia Z17 ile aynı değil. Arka taraftaki geniş açılı lens 16MP + 8MP sensörlerine sahip. Özçekim kamerası ise 20MP + 8MP sensörlerle geliyor.

Sugar Blockchain Creation Edition 620 dolar olacak ve ilk fırsatta 10,000 birim üretilecek. Bir cüzdana en fazla 10 telefon bağlanacak.

Ethereum Fog hali hazırda herhangi bir borsada bulunmuyor fakat kullanıcılara tuttukları ETH kadar ETF verilecek. Telefonun çıkış tarihi ise belirtilmemiş.