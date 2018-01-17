Sosyal arkadaşlık ve flört uygulaması Tinder, uygulamayı kullanırken sizi “Sunucu hatası.” ya da uygulamaya giriş yaparken “Oturum açma hatası.” gibi hatalarla karşılaştırabilir.

Android: Tinder Hataları ve Çözümü

Android telefonunuzda Tinder uygulamasını kullanırken karşılaştığınız hataların çözümü için kullanılan en yaygın yöntem cihazı yeniden başlatmaktır. Oturum açma ve sunucu hatası aldığınızda cihazınızı yeniden başlatın. Cihaz yeniden başlatıldığında uygulama aynı hatayı vermeye devam ediyorsa uygulamanın önbelleğini temizleyin.

Tinder uygulamasının önbelleğini temizlemek için Android telefonunuzda Ayarlar‘a girin ve Uygulamalar‘a tıklayın. Daha sonra Uygulama Yöneticisi’ne dokunun. Uygulama Yöneticisi‘nde telefonunuzda yer alan tüm uygulamalar yer alır. Bu uygulamaların bulunduğu listeden Tinder’ı bulun ve üzerine tıklayın. Bu ekranda, Tinder’ın cihazda ne kadar yer kapladığı ve nerede depolandığı bilgilerine ulaşabilirsiniz. Tinder’ı kullanırken aldığınız hataların çözümü için bu ekranda bulunan Verileri Temizle butonuna ve Önbelleği Temizle butonuna dokunun.

Verileri ve önbelleği temizleme işlemlerinden önce aldığınız hatalarla bu işlemlerden sonra da karşılaşıyorsanız telefonunuzda Ayarlar > Uygulama > Uygulama Yöneticisi‘ne gidin ve ekranın sağ üst köşesinde üst üste bulunan üç nokta veya çizgiye dokunun. Çıkan seçeneklerden Uygulama Tercihlerini Sıfırla‘ya dokunun.

Alınan hataların çözümü için denenecek bir diğer yol da Google Play Hizmetleri‘nin önbelleğini temizlemektir. Ayarlar > Uygulama > Uygulama Yönetici > Google Play Hizmetleri‘ne gidin. Daha sonra Verileri Temizle butonuna ve Önbelleği Temizle butonuna dokunun.

Android: Tinder Hataları ve Çözümü hakkında tüm sorularınızı bize forumumuz üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forumumuza gitmek için buraya tıklayın.