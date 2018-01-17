Sosyal medya ve dijital pazarlamanın büyük önem kazanmasıyla, bu alanlarda korkutucu satış hileleri ve stratejileri, akıllı telefon kullanıcılarının kişisel bilgilerini ve verilerini tehlike altına atmaya başladı.

Gizlilik Açısından Kontrol Etmeniz Gereken Uygulama İzinleri

1- Mikrofon

Sesli ve görüntülü konuşma özelliği olan akıllı telefon uygulamalarını telefonunuza indirdiğinizde, uygulama sorunsuz bir şekilde çalışmak için bazı izinlere ihtiyaç duyar. Bu izinlerden birisi de mikrofondur. Mikrofonunuz her ne kadar sadece uygulama tarafından kullanılıyor olarak gözükse de telefon görüşmelerinizde üçüncü kişiler tarafından dinleniyor olabilirsiniz. Uygulama aracılığıyla mikrofonunuza erişen bu kişiler, sizin için bir reklam profili oluşturabilirler ve bunu hiç düşünmediğiniz bir anda karşınıza çıkartabilirler.

2- Kamera

Telefonunuzun Kamera uygulamasına erişme izni isteyen uygulamalar, ne kadar masum gözüküyor olsalar bile bir o kadar da casus olabilirler. Telefonunuzun kamerası, uygulama veya üçüncü kişiler tarafından siz farkında olmadan bile kullanılabilir.

3- Konum

Konum izni isteyen akıllı telefon uygulamaları, konumunuzu açtığınız andan itibaren hareket geçiyor olabilir. Uygulamaya konum izni verdiğinizde, kötü niyetli uygulamalar konumunuzu reklamcılara gönderir. Bulunduğunuz konumda gidebileceğiniz giyim mağazaları, yemek restaurantları ve eğlence alanları internette dolaşırken karşınıza reklam olarak çıkabilir.

4- Kişiler

Bazı uygulamalar, uygulama içerisinde mesajlaşma ve arama yapabilmek için rehberinize erişmek ister. Bu izin isteğine onay vermediğiniz taktirde uygulama çalışırken sorunlar yaşayabilirsiniz. Ancak rehberinize erişen kötü niyetli uygulamalar, rehberinizde yer alan kişilerin iletişim bilgilerini ele geçirebilir. Kişilerinizin bilgileri reklam şirketlerine aktarılabilir ve reklam şirketleri kişilerinizi arayabilir.

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