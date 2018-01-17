Apple‘ın ürettiği akıllı telefon ve tabletlerin akıllı asistanı Siri, kullanıcıların komutlarını karşılamak için hali hazırda bekliyor. Ancak, yanlışlıkla açtığınız Siri, sizi sinirlendirebilir. Bunu önlemek için Siri’yi kapatmak yeterlidir.

Siri, komutlarınızı dinler ve komutlarınıza uygun hareket eder. Örneğin Siri’ye, “Hey Siri! Ali’yi ara.” komutunu verdiğinizde telefon Ali aramasını başlatır. Siri’yi kapatmak belki de yanlış tercih olabilir ama tekrar Siri’i aktif hale getirebilirsiniz.

iOS: Siri’yi Açma ve Kapatma

Siri’yi açmak için iPhone‘unuzda Ayarlar‘a gidin ve Genel‘i seçin. Genel’de yer alan seçeneklerden Erişilebilirlik‘e dokunun, Siri’yi seçin ve Siri’nin yanında bulunan butona dokunarak Siri’yi etkinleştirin.

Eğer Siri’nin sesini duymak istemiyorsanız (kamu alanları, toplantılar vs. için önerilir) Zil Sesi Anahtarı Kontrolü‘nü seçili hale getirin.

Not: Siri’yi kullanmadan önce Zil / Sessiz anahtarını Sessiz seçeneğine çevirdiğinizden emin olun. Bu, Siri’nin ses geri bildirimini susturacaktır.

Akıllı asistan Siri’yi kapatmak istiyorsanız, telefonunuzda Ayarlar > Genel’e gidin ve Erişilebilirlik’i seçin. Erişilebilirlik’te yer alan seçeneklerden Siri’ye dokunun ve açılan ekranda Siri’nin yanında yer alan butonu kapatın. Siri böylece devre dışı kalır.

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