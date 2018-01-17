Lenovo K6 Power Bootloader Mode’a girme işlemini uyguladıktan sonra, Recovery Mode’a girme işlemini yapabilirsiniz.

Lenovo K6 Power Bootloader Mode’a Girme

Öncelikle Lenovo K6 Power’ı kapatmanız gerek. Bunun için Güç tuşundan yardım alın.

Şimdi ise, Ses yükseltme + Güç tuşuna basılı tutarak telefonunuzun Bootloader Mode’a girmesini bekleyin.

Bootloader Mode’da işlem yapmak için Ses kısma ve Ses yükseltme tuşlarını kullanın. Bunun yanı sıra seçimlerinize onay vermek için Güç tuşuna dokunun.

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