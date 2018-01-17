Lenovo K6 Power Hard Reset atma işlemini yaparak, telefonunuzun fabrika ayarlarına geri dönmesini sağlayabilirsiniz.

Lenovo K6 Power Hard Reset Atma

Öncelikle ekranınızın görünür hale gelmesi için Güç tuşuna basın.

Ardından Ayarlar menüsünden Yedekle ve sıfırla bölümüne girin.

Şimdi ise, Kişisel Veriler kısmında yer alan Fabrika ayarlarına geri dön seçeneğine dokunun.

Sol olarak karşınıza gelen ekrandan gerekli uyarıları okuduktan sonra işlemi başlatabilirsiniz.

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