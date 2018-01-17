Lenovo K6 Power Recovery Mode’a Girme işlemini yapmadan önce, telefonunuzun Bootloader Mode’a geçiş yapması gerek.

Lenovo K6 Power Recovery Mode’a Girme

İlk önce telefonunuzu Bootloader Mode’a alın. Ardından Ses kısma tuşu ile Recovery Mode yazan seçeneğin üzerine gelerek Güç tuşuna basın.

Recovery Mode menüsünde gezinmek için Ses tuşlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca yaptığınız seçimlere onay vermek için ise, Güç tuşuna basmalısınız.

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