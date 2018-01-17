MacOS bilgisayarınızda iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda aramaları yönetebilirsiniz. Telefonunuzu kullanmadan MacOS bilgisayarınızda arama yapabilir, gelen aramaları yanıtlayabilirsiniz. Bunu yapabilmek için bir MacOS bilgisayara ve bir de iPhone‘a ihtiyacınız var.

MacOS’ta Telefon Görüşmesi Yapma

MacOS bilgisayarınızda telefon görüşmesi yapmak için iPhone cihazınızı yapılandırmanız gerekiyor. Bunun için, telefonunuzdaki Ayarlar > Telefon‘a gidin. Açılan ekranda yer alan Wi-Fi Aramaları seçeneğine dokunun ve bu özelliği aktifleştirin. Daha sonra geri dönün ve Diğer Cihazlardaki Çağrılar seçeneğine dokunun, burada yer alan Mac seçeneğini ve Diğer Cihazlardaki Çağrılara İzin Ver seçeneğini aktifleştirin.

Telefonda yapmanız gereken adımları eksiksizce tamamladıktan sonra Mac’inize geçin ve Mac’inizde yer alan FaceTime‘ı ve FaceTime’ın içindeki Tercihler‘i açın. iPhone Hücresel Çağrılar‘ın yanındaki kutucuğun seçili olup olmadığını kontrol edin. Eğer kutucuk seçili değilse kutucuğu seçin.

Böylece MacOS bilgisayarınızdan, telefonunuza gelen ve yapacağınız tüm aramaları yönetebilirsiniz.

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