Motorola Moto G 4G’ye Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakıyoruz. Akıllı telefonlarında Android işletim sistemini neredeyse hiç özelleştirmeyen ve stock Android’e yakın bir yazılım sunan Motorola’nın Moto G 4G modeli akıllı telefonu 2014 yılında satışa sunulmuştu. Kutusundan Android 4.2.2 KitKat işletim sistemi versiyonuyla çıkan cihaz son olarak Android 5.1.1 Lollipop güncellemesini almıştı.

TWRP recovery yüklenmiş ve root atılmış Moto G 4G akıllı telefonda geliştirici ‘nin hazırladığı Lineage OS 15 custom ROM çözümü ile Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunu çalıştırmak mümkün.

Hemen her custom ROM çözümünde olduğu gibi bu ROM’un da bazı sorun ve eksikleri olabilir. Geliştiricisi bu konuda herhangi bir açıklama yapmamış, bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Motorola Moto G 4G’ye Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.

Öncelikle buradan Lineage OS 15 paketini indirin. Bu bağlantıdan da Google Apps paketini indirin. Lineage OS, Google servislerini ön yüklü olarak içermediği için bunları ekstradan yüklemelisiniz.

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Cihazı recovery modunda çalıştırın ve wipe data factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache seçeneklerini kullanarak temizlik gerçekleştirin. Akıllı telefonu yeniden başlatın.

Moto G 4G’yi USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

İndirdiğiniz ROM ve Google Apps paketlerini akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın, recovery modunda çalıştırın. TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve Lineage OS 15 paketini seçin, flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Yine Install menüsünden aynı işlemi Google Apps için de gerçekleştirin.

Cihazı yeniden başlatabilir ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonunun tadını çıkarabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım. Soru, değerlendirme ve yorumlarınız için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.