Akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy serisi ilk A5 telefonu 11 Ocak 2016’da teknoloji piyasasına sürmüştü. Şu anda Android Nougat‘a yükseltilebilen akıllı telefonu kullananlar, kimi zaman aniden kapanma sorunu yaşıyorlar. Sorunun nedeninin neden kaynaklandığı konusunda henüz bir bilgi yok. Aniden kapanan Samsung Galaxy A5’te kapanma sorunu dışında, hücresel şebeke ve yanıp sönen Samsung logosu gibi sorunlarla da karşılaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy A5 Sorunları ve Çözümleri

Samsung Galaxy A5 Aniden Kapanma Sorunu ve Çözümü

Samsung Galaxy A5 cihazınızda aniden kapanma sorunu yaşıyorsanız telefonu Güvenli Mod’a alın. Telefonu Güvenli Mod‘da başlatmak için ilk olarak Samsung Galaxy A5’i kapatın. Telefon kapatıldıktan sonra güç düğmesine basın ve telefon ekranında Samsung logosu göründüğünde, güç tuşunu bırakıp telefonun ses kısma düğmesine dokunun. Telefonunuz açılasıya kadar bu düğmeye basmaya devam edin.

Samsung Galaxy A5 Hücresel Şebeke Sorunu ve Çözümü

Samsung Galaxy A5’te hücresel şebeke sorunuyla karşılaşıyorsanız cihazınızı kapatın ve daha sonra Ana Ekran + Güç + Ses Artırma tuşlarına basılı tutun. Samsung logosu ekrana geldiğinde güç düğmesine basmayı bırakın ve parmağınızı ses artırma tuşu ile ana ekrana basılı tutun. Ekranda Recovery Mod açıldıktan sonra bu tuşların tümüne basmayı bırakın ve Wipe Data / Cache‘nin üstüne ses kısma tuşunu kullanarak gelin. Wipe Data / Cache’nin üstüne geldikten sonra güç tuşuna basarak bunu seçin ve bir sonraki menüde Yes seçeneğine gelin, onaylamak için tekrar güç tuşuna dokunun. Bu işlem tamamlandıktan sonra telefonu yeniden başlatmak için Reboot System Now seçeneğine gelin, güç tuşuyla bu seçeneği onaylayın.

Samsung Galaxy A5 Yanıp Sönen Samsung Logosu Sorunu ve Çözümü

Samsung Galaxy A5’te yanıp sönen Samsung logosu sorunuyla karşılaşıyorsanız telefonunuzu kapatın ve Ana Ekran + Güç + Ses Artırma tuşuna basılı tutun ve ekranda Samsung logosu görüldüğünde güç düğmesine basmayı bırakın, ana ekran ve ses artırma tuşlarına basmaya devam edin. Android logosunu gördükten sonra bastığınız tüm düğmelere basmayı bırakın. Açılan ekranda, ses kısma tuşunu kullanarak Wipe Cache Partition‘a gelin ve bu seçeneği güç tuşunu kullanarak seçin. Şimdi açılan iki seçenekli ekranda Yes’e gelin ve güç tuşuna basın. Daha sonra cihazı yeniden başlatmak için Reboot System Now‘a gelin, güç tuşuyla bu seçeneği onaylayın.

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