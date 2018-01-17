Samsung‘un Galaxy serisi telefonlarından birisine sahipseniz ve telefon ekranını televizyona yansıtabilirsiniz. “Bunun için herhangi bir Galaxy serisi telefona sahip olun yeter.” diyemeyiz. Çünkü Samsung’un Ekran Yansıtma özelliği tüm telefonlarda yok.

Ekran Yansıtma özelliği bulunan Samsung Galaxy model telefonlar:

Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8 Plus

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy S7 ve Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy Note 5

Samsung Galaxy S6 ve Samsung Galaxy S6 Edge

Samsung Galaxy Note 4

Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy S3

Samsung Telefon Ekranını Televizyona Yansıtma

Eğer Ekran Yansıtma özelliği olan Samsung Galaxy modeli bir akıllı telefona sahipseniz telefonunuzun ekranını televizyona yansıtabilirsiniz. Telefon ekranını televizyona yansıtmak için akıllı telefonunuza All Share Cast‘ı indirin. Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın. Uygulamayı telefona indirdikten sonra bir HDMI kablosu yardımıyla telefonunuzu televizyona bağlayın ve telefonunuza indirdiğiniz uygulamayı açın. Uygulama televizyon ile bağlantı sağladıktan sonra cihazınızda mavi ışık yanar. Mavi ışık yandığında Ayarlar > Ekran Yansıtma‘ya gidin ve Ekran Yansıtma’yı etkinleştirin. Ekran Yansıtma’yı etkinleştirdikten sonra yakınlarda bulunan cihazların listesi açılır. Buradan All Share Cast’ın donanım kilidini seçin, TV’de gösterilen PIN‘i girin.

Samsung Galaxy Ekranını Samsung Smart TV’ye Yansıtma

Samsung Smart TV ekranına, Samsung Galaxy modeli akıllı telefonunuzun ekranını yansıtmak için televizyon kumandasına Giriş‘e basın ve Samsung Smart TV ekranından Ekran Yansıtma’ya dokunun. Daha sonra telefonunuzda Ayarlar > Ekran Yansıtma’ya gidin. Burada, Ekran Yansıtma özelliğini kullanabilen cihazlar listelenir. Bu listeden akıllı televizyonunuzu seçin.

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