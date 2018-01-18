Honor View 10 Güncellendi ve Yüz Tanıma Özelliğine Erişti

Huawei resmi kanalı üzerinden Honor View 10’un OTA güncellemesi alarak ekranı yüz tanıma ile açma özelliğine kavuşacağını duyurdu. Dağıtıma şimdiden başlandı ve 24 Ocak’ta herkesçe erişilebilir olacak.

Yüz tanıma ile ekran kilidin kaldırma diğer telefonlarla benzer şekilde çalışıyor. Ekranın kamerasına baktığınızda kamera yüzünüzü tanıyor ve otomatik olarak kilidi açıyor. Gözleriniz kapalıysa özellik çalışmıyor. Düşük güvenlik seviyesi nedeniyle yalnızca ekran kilidi açmada kullanılıyor ve ödeme yöntemlerinde tercih edilmiyor.

Eğer siz ekrana bakıyorken bildirimleri aşağı çekerseniz görebiliyorsunuz ancak başka bir kimse bildirimlerinizi gizlenmiş olarak buluyor. Daha doğrusu bildirimler tamamen ortadan kalkıyor.

Kamera ne zaman ekrana baktığınızı algılayabiliyor ve hiçbir şey yapmasanız dahi yüzünüz dönük olduğu sürece ekran açık kalıyor. Kamera başınızın pozisyonunu algılayarak siz yatakta uzanıyorken istenmeyen biçimde ekranın diğer tarafa dönmesini önlüyor.