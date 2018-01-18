Huawei Mate 10 Pro Hard Reset atma işlemini uygulayarak, telefonunuzun yazılım hatalarını ortadan kaldırabilirsiniz.

Huawei Mate 10 Pro Hard Reset Atma

Öncelikle Güç tuşunu kullanarak telefonunuzu kapatın.



Ardından Ses yükseltme + Güç tuşuna basılı tutarak, Huawei Mate 10 Pro’nun Recovery Mode’a geçmesini sağlayın.

Bunun sonrasında karşınıza gelen ekranda wipe data / factory reset adlı seçeneğin üzerine gelerek Güç tuşuna basın.

Son olarak, işlemin başlaması için Ses kısma tuşu ile wipe data / factory reset seçeneğine gelerek Güç tuşuna dokunun.

Süreci yüzde göstergesi ile takip edebilirsiniz. İşlem bittiğinde sizi Recovery menüsüne geri gönderecektir. Reboot system now ile telefonunuzun yeninden açılmasını sağlayabilirsiniz.

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