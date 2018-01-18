Huawei Mate 10 Pro Recovery Mode’a girme işlemini uygulayarak, telefonunuzun kurtarma moduna erişim sağlayabilirsiniz.

Huawei Mate 10 Pro Recovery Mode’a Girme

İlk olarak Huawei Mate 10 Pro’yu kapatmanız gerek. Bunun için Güç tuşunu kullanın.

Sonrasında ise, Ses yükseltme + Güç tuşlarına basılı tutarak birkaç saniye bekleyin.

Huawei logosu geçtikten sonra telefonunuz Recovery Mode’a geçmiş olacaktır. Bu menüde Ses kısma / Ses yükseltme tuşları ile gezinebilir ve seçimlerinize onay vermek için Güç tuşunu kullanabilirsiniz.

Şimdi ise, reboot system now seçeneğinin üzerine gelerek Güç tuşuna basın. Bu sayede telefonunuz yeniden açılacaktır. Aklınıza takılan soruları uzmanlarımıza sorabilmek için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.