Huawei’in Telefonu Beş Dakikada Yüzde 48 Şarj Eden Teknolojisi

Huawei’nin Watt Lab’i yeni jenerasyon bir hızlı şarj teknolojisi hakkında konuşmaya başladı. Bunun telefonun bataryasını beş dakika içinde yüzde 48 seviyesine ulaştırdığı iddia edilmiş. Ancak videoda gösterilen düzenek biraz alışılmışın dışında.

İlgi çekici detaylar 50. saniye civarında başlıyor. Batarya bugün bir akıllı telefonda bulabileceğiniz bataryadan çok daha fazla bağlantı noktasına sahip. Batarya ve şarj ünitesinin birbirinden ayırmak yeni bir numara değil ancak etkili olduğu doğru.

Videoya dikkat edildiğinde telefonun içindeki bataryanın şarj edilmediği görülüyor. Bunun yerine batarya dışarı alınarak harici bir cihazdan şarj edilmiş. Bu noktada acaba çıkarılabilir bataryalar geri mi dönecek sorusu akıllara geliyor.

Bir diğer ilginç şey ise bataryanın 3000mAh olması. Çıkarilabilir batarya fikri açıkçası 2015’de oldukça sıradan bir şeydi. Bu teknolojiyi merakla bekleyen birçok kullanıcı olabilir. Huawei’in gerçekten neler planladığını MWC etkinliğinde öğrenebilecek miyiz?