Son gelişmelere bakılırsa popüler sosyal ağlardan Instagram‘da yakın gelecekte bir hikayenin ekran görüntüsünü alınca bildirim gitmesi söz konusu olacak. Normalde yalnızca WhatsApp ile ilgili yeni gelişmeleri ve sızıntı bilgileri paylaşan WABetaInfo sitesi ilk kez başka bir popüler uygulama olan Instagram’la ilgili haber paylaştı. Özgün bir uygulama olan ve kendisini yeni özelliklerle sürekli olarak yenileyen Snapchat’teki özellikleri klonlamayı tercih eden Instagram’a hikaye oluşturmak için yeni bir stil geliyor. Kullanıcıların Facebook’tan tanıdığı metin tabanlı hikaye oluşturma özelliği Instagram’da da karşımıza çıkacak. Uygulamada aynı zamanda başka bir kullanıcının hikayesinin ekran görüntüsü alındığında ilgili kullanıcıya bildirim gidecek.

Instagram: Hikayenin Ekran Görüntüsünü Alınca Bildirim Gitmesi

Metin tabanlı hikaye oluşturma özelliği Type şeklinde adlandırılıyor. Instagram arayüzünde kamera bölümü görüntülendiğinde alt kısımdaki seçeneklerden Type‘a erişmek yeterli oluyor. Tap to Type yazısı ekrana gelince ekrana dokunulması isteniyor.

Burada istenilen metin girildikten sonra font seçilebiliyor. iOS uygulamasında şu an 4 adet font bulunmakta. Bir tanesi Modern adını taşıyor.

İkinci font Strong.

Üçüncü font Typewriter adını taşıyor ve daktilolardan bilinen yazı tipi karşımızda.

Dördüncü font ise Neon.

Arka plan rengi Instagram tarafından rastgele seçiliyor ama rengi beğenmezseniz Instagram size arka plan rengi efektinin uygulandığı bir fotoğraf çekme imkanı sunuyor.

Ayarlanan hikaye Instagram’da 24 saat boyunca görüntülenebiliyor.

Metin tabanlı hikaye dışında Instagram’a kullanıcıların hoşuna gitmeyecek bir özellik daha geliyor. Instagram’da yakın zamanda bir kullanıcının hikayesinin ekran görüntüsü alındığında ilgili kişiye bildirim gitmeye başlayacak. Bu özellik etkin hale geldiğinde alınan ilk ekran görüntüsünde kullanıcıya bildirim gitmeyecek ancak Instragram ekran görüntüsünü alan kullanıcıya bundan sonra ilgili özelliğin etkin hale geleceğini açıklayan bir uyarıda bulunacak.

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