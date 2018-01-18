Eğer telefonunuzun ekran kilidini unuttuysanız, Lenovo Moto Z Play Hard Reset atma adımlarını uygulayarak çözüm sağlayabilirsiniz.
Lenovo Moto Z Play Hard Reset Atma
Öncelikle telefonunuz kapalı ise Güç tuşuna basılı tutarak açılmasını sağlayın.
Şimdi ise, Ayarlar kısmındaki Yedekle ve sıfırla bölümüne girin.
Ardından Fabrika ayarlarına geri dön seçeneğine dokunun.
Gerekli onaylamayı kabul ederek sıfırlama işlemini başlatabilirsiniz. Forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.