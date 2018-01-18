Motorola Moto G 2013’e Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Faaliyetlerini bir süredir Lenovo bünyesinde sürdüren Motorola’nın 2013 yılında kullanıma sunduğu Moto G akıllı telefon o dönemin giriş-orta seviye akıllı telefon modellerinden birisiydi. Kutusundan Android 4.3 Jelly Bean işletim sistemi versiyonuyla çıkan cihaz son olarak Android 5.1.1 Lollipop güncellemesini almıştı.

Elinizde aktif olarak kullandığınız veya bir kenarda duran Moto G 2013 akıllı telefonunuz varsa bu cihaza TWRP recovery yükleyip root attığınız takdirde geliştirici CarlosArriagaCM‘in hazırladığı Lineage OS 15 custom ROM çözümü ile Android 8.0 Oreo işletim sistemini deneme imkanınız var.

Hemen her custom ROM’da olduğu gibi bu ROM’un da bazı sıkıntıları var. Telefon, SMS, hücresel veri, WiFi, video oynatma, ses, flaş, LED ve GPS sorunsuz çalışıyor. Kamera, Bluetooth ve sensörler ise çalışmamakta. Yani Moto G’yi gündelik işleriniz için kullanıyorsanız bu custom ROM’u yüklemenizi öneremeyiz. Fakat ikincil cihaz olarak yedekte bekliyorsa Android Oreo’ya göz atmak mantıklı olabilir.

TWRP recovery arayüzündeki Backup menüsünden tam bir nandroid yedeği alındığında eski ROM’a geri dönme imkanı oluyor. Bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Motorola Moto G 2013’e Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. (Eksiklere yukarıda değinmiştik ama başka sorunlar da ortaya çıkabilir) Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.