Samsung, Apple ve Huawei’den Daha İyi Bir Yapay Zeka Çipi ile Gelebilir

Apple ve Huawei hali hazırda geçtiğimiz sene yapay zeka odaklı çipsetleri A11 Bionic ve Kirin 970’i tanıtmıştı. Mobil dünyanın trendleri denilince akla ilk gelen isimlerden Samsung’un bu oyunun dışında kalmasını beklemek doğru olmazdı. Zira kendileri NPU yani Neural Processing Unit birimleri üzerinde çalışmaya başlamış.

Şirket bir süre önce mobil cihazlar için kendilerinin hem Apple hem de Huawei’nin teknolojik düzeyine ulaştıklarını ifade etmişti. İsmi açıklanmayan Koreli bir kaynağa göre ise Samsung bunlardan (Apple ve Huawei’den) daha iyi bir çözüm ile ortaya çıkabilir. Bunun için yılın ikinci yarısı işaret ediliyor. Yani yarış başlamış demektir.

Şirket kendi NPU’sunu 2017’nin ikinci yarısında geliştirmeye başlamıştı. Rakiplerine kıyasla yaşanan gecikmenin sebebi bu. NPU ile akıllı telefon bulut sunucuya ihtiyaç duymadan veri analiz edip depolayabiliyor.

Samsung gelecek ay Barselona’da düzenlenecek MWC’de NPU’sunun bazı becerilerini ortaya koyabilir. Ancak bunun açık bir sunum mu olacağı yoksa kapalı kapılar ardında mı gerçekleşeceği bilinmiyor. Galaxy Note 9’un bu NPU ile gelen ilk telefon olması kuvvetle ihtimal. Kendisi eylül ayında çıkışını yapacak.