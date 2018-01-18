Samsung Galaxy A5’e Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Samsung’un 2014 yılında kullanıma sunduğu ilk nesil Galaxy A5 akıllı telefon orta seviye donanımsal özellikler sunuyordu. Kutusundan Android 4.4.4 KitKat işletim sistemiyle çıkan cihaz son olarak Android 6.0.1 Marshmallow güncellemesini almıştı.

Galaxy A5’in A500FU model numaralı varyantına sahipseniz ve cihaza TWRP recovery yükleyip root attıysanız geliştirici @deadsquirrel01‘in hazırladığı Lineage OS 15 custom ROM ile Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuna geçiş imkanınız var.

Bu ROM’da WiFi, Bluetooth, telefon, hücresel veri, GPS, ses, kamera flaşı ve sensörler çalışıyor. Stock kamera uygulamasının video kaydedemediği belirtilmiş ancak Google Play’den yüklenebilecek Footej gibi uygulamalarla video kaydı desteklenmekte. NFC’nin çalışmadığı belirtiliyor.

Tabii henüz tespit edilmemiş / raporlanmamış başka sorun ve eksikler olabilir. Bu nedenle ROM’u flash’lamadan önce nandroid yedeğinin alınması önem teşkil ediyor. Kişisel bilgileriniz için buradaki uygulamalardan birisini kullanarak yedek almanız öneriliyor. USB Debugging seçeneği etkinleştirilmeli. Cihazı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Samsung Galaxy A5’e Android 8.0 Oreo Yüklemek (Custom ROM)

NOT: Custom ROM yüklemelerinin ardından cihazda bazı bileşen, uygulama ve servisler sorun çıkarabilir veya hiç çalışmayabilir. (Eksiklere yukarıda değinmiştik ama başka sorunlar çıkabileceği unutulmamalı) Stock ROM’a geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. İşleme başlamadan önce bu risklerin olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu unutmayın.